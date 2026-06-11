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Президент Финляндии отказался быть переговорщиком с РФ от Европы

Стубб считает, что Финляндия могла бы помогать переговорам РФ и Европы в фоновом режиме.

Источник: Комсомольская правда

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не будет представлять Европу на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным. Европейские интересы, по его мнению, должна отстаивать «евротройка»: Франция, Германия и Британия.

«Лично я не рассматриваю себя в качестве представителя в этом вопросе. Думаю, важно, чтобы инициативу взяли на себя крупные игроки, а именно Франция, Германия и Великобритания», — передает слова Стубба телеканал MTV Uutiset.

По его словам, Финляндия могла бы помогать переговорам на фоновом уровне.

Как добавил финский лидер, европейским странам следует начать диалог с Москвой. При этом предпосылкой для переговорной готовности, по его мнению, стала якобы «устойчивая военная, политическая и экономическая позиция Украины».

В свою очередь немецкий политолог Александр Рар объяснил, что лидеры стран Евросоюза не могут начать диалог с Россией из-за собственного тщеславия.

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