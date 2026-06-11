Миллиарды террористам: бюджет Британии кормил экстремистов и ОПГ

Как стало известно, речь идет в том числе о программе «Bounce Back Loan» — кредитах для малого бизнеса, которые британское правительство экстренно выдавало в разгар пандемии. Всего по этой и другим антиковидным программам страна потеряла порядка 10,9 миллиарда фунтов из-за мошенничества и ошибок, причем к настоящему моменту удалось вернуть лишь 1,8 миллиарда, сообщает Daily Mail со ссылкой на отчет уполномоченного по борьбе с Covid-мошенничеством Тома Хейхоу. Остальные средства, по словам чиновника, «находятся вне пределов досягаемости» — украденные деньги выведены за рубеж, а часть доказательств уже утрачена.