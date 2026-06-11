Россиянам рассказали, как получить компенсацию за несоответствие условий в отеле

Юрист отметил, что документы на иностранном языке необходимо перевести на русский язык и нотариально заверить перевод перед обращением в суд. «При успешном доказывании вы вправе рассчитывать на взыскание с туроператора не только материальной компенсации за испорченный отпуск, но и штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить ваши требования. Вместе с тем следует учитывать, что добиться положительного решения удается далеко не всегда — причиной неудачи часто становится недостаточность или недопустимость собранных доказательств», — добавил он.