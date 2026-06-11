Россиянам рассказали, как получить компенсацию за несоответствие условий в отеле

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россияне могут требовать компенсацию и снижение стоимости тура, если условия размещения в отеле не соответствуют заявленным, однако для этого необходимо собрать доказательства и правильно зафиксировать нарушения. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Дмитрий Носов.
По словам юриста, туристы в таких ситуациях защищены законом, но для получения компенсации необходимо иметь весомые доказательства.
«При расхождении фактических условий с оплаченными вы вправе требовать соразмерного уменьшения стоимости тура, безвозмездного устранения недостатков, а также полного возмещения убытков и компенсации морального вреда», — сказал Носов.
Собеседник агентства подчеркнул, что ключевым фактором для успешного получения компенсации является доказательная база, собранная на территории отеля. «В первую очередь необходимо заявить о нарушении непосредственно администрации отеля и зафиксировать его документально. Ключевая задача здесь — собрать максимум доказательств прямо на месте», — отметил он.
Носов дополнил, что необходимо сделать фото и видеофиксацию номера, территории, любых несоответствий, включая вид из окна, отсутствие заявленной мебели или инфраструктуры. «Если отель категорически не тот, куда вас должны были заселить, доказать это проще всего, сравнив документы на бронирование с фактическим адресом и названием. Любые полученные от администрации письменные ответы, акты или отказы необходимо сохранить», — добавил он.
Юрист отметил, что документы на иностранном языке необходимо перевести на русский язык и нотариально заверить перевод перед обращением в суд. «При успешном доказывании вы вправе рассчитывать на взыскание с туроператора не только материальной компенсации за испорченный отпуск, но и штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить ваши требования. Вместе с тем следует учитывать, что добиться положительного решения удается далеко не всегда — причиной неудачи часто становится недостаточность или недопустимость собранных доказательств», — добавил он.