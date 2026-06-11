Аномально холодная сибирская зима испытала энергосистему Приангарья.

— Да, безусловно. Критически низкие температуры, при которых техника просто отказывается работать, стали для нас не очень приятной данностью, но не неожиданностью. Мы всегда планируем свою работу с учетом возможных холодов, но в такие морозы вынуждены приостанавливать некоторые работы на площадках или вести их с ограничениями, чтобы пощадить технику. На отдельных предприятиях в январе и феврале мы «стояли» от 6 до 18 суток. Температура в разрезных траншеях опускалась до 45 градусов мороза. Однако это, повторюсь, хоть и неприятно, но не стало для нас сюрпризом — все же в Сибири работаем.