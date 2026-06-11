Гендиректор ФК «Пари НН» Виталий Карасёв: «Хотим вернуться в элиту»

«Да, прошлый сезон у нас выдался крайне тяжелым. В футболе за это жёстко критикуют, и сейчас будут вспоминать только осечки. Но перед “Пари НН” стоят важные задачи, поэтому мы должны смотреть в будущее. Почему на посту остаются Вадим Гаранин и Антон Евменов? У нас самая высокая мотивация в лиге. Сейчас у нашей команды есть колоссальная спортивная злость и жажда реванша. Мы готовы работать и делать все возможное ради возвращения в элиту», — сообщил в своём аккаунте Виталий Карасёв.