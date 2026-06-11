Гендиректор ФК «Пари НН» Виталий Карасёв: «Хотим вернуться в элиту»

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасёв прокомментировал информацию о продолжении сотрудничества с главным тренером и спортивным директором.
Накануне стало известно, что Вадим Гаранин и Антон Евменов сохранили свои посты в клубе.
«Да, прошлый сезон у нас выдался крайне тяжелым. В футболе за это жёстко критикуют, и сейчас будут вспоминать только осечки. Но перед “Пари НН” стоят важные задачи, поэтому мы должны смотреть в будущее. Почему на посту остаются Вадим Гаранин и Антон Евменов? У нас самая высокая мотивация в лиге. Сейчас у нашей команды есть колоссальная спортивная злость и жажда реванша. Мы готовы работать и делать все возможное ради возвращения в элиту», — сообщил в своём аккаунте Виталий Карасёв.
Руководитель клуба добавил, что пройти через кризис и сделать правильные выводы — это самый дорогой опыт в футболе. А сохранение знакомого коллектива один из залогов будущих успехов.
«Сейчас всем нам предстоит тяжелейшая работа, судить о которой мы будем не по прошлым неудачам, а по результатам “Пари НН” в новом сезоне. Мы прошли этот путь вместе, вместе рискнули, и вместе будем доказывать, что можем больше. Нам нужна ваша поддержка!», — резюмировал Карасёв.
Добавим, что в среду команда начала подготовку к сезону в первой лиге в Саранске.