Слышны звуки взрывов: ВС Ирана и США ведут бои в Персидском заливе

«В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами», — сказано в публикации.
Также сообщается, что звуки взрывов слышны на островах Кешм и Хенгам, принадлежащих Ирану.
Накануне сообщалось, что в южном портовом городе Ассалуйе сработали системы противовоздушной обороны. Взрывы также были слышны в провинции Фарс.
Напомним, Соединённые Штаты начали наносить дополнительные удары по целям на территории Ирана. Об этом в ночь на четверг 11 июня сообщает пресс-служба центрального командования Вооруженных сил США СЕNТКОМ.
Ранее Иран пригрозил ударить по американским объектам на Ближнем Востоке в случае атаки США.
Тем временем президент США Дональд Трамп допускает применение ядерного оружия против Ирана и ведёт обсуждение данной возможности с высокопоставленными членами своей администрации.