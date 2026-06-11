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Слышны звуки взрывов: ВС Ирана и США ведут бои в Персидском заливе

Mehr: В Персидском заливе идут бои между ВС Ирана и США.

Источник: Комсомольская правда

Иран и США ведут бои в районе Персидского залива. Об этом информирует иранское агентство Mehr.

«В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами», — сказано в публикации.

Также сообщается, что звуки взрывов слышны на островах Кешм и Хенгам, принадлежащих Ирану.

Накануне сообщалось, что в южном портовом городе Ассалуйе сработали системы противовоздушной обороны. Взрывы также были слышны в провинции Фарс.

Напомним, Соединённые Штаты начали наносить дополнительные удары по целям на территории Ирана. Об этом в ночь на четверг 11 июня сообщает пресс-служба центрального командования Вооруженных сил США СЕNТКОМ.

Ранее Иран пригрозил ударить по американским объектам на Ближнем Востоке в случае атаки США.

Тем временем президент США Дональд Трамп допускает применение ядерного оружия против Ирана и ведёт обсуждение данной возможности с высокопоставленными членами своей администрации.

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