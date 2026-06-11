Российские ученые создали куриные яйца, которые не вызывают аллергию

Ученые использовали генетический редактор CRISPR/Cas9 — это молекулярный инструмент, который находит нужный участок ДНК и делает в нем точечный разрез. Ген перестает работать, белок не синтезируется. Чтобы изменение закрепилось у потомства, его нужно внести не в обычную клетку, а в примордиальные половые клетки — предшественники яйцеклеток и сперматозоидов. Их извлекают из эмбриона на ранней стадии, редактируют в лаборатории и возвращают обратно. Только тогда все следующие поколения птицы наследуют изменение.