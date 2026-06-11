Сроки и объемы лососевой путины установили в Хабаровском крае

Правила были установлены по итогам заседания Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Итак, в этом году в Северо-Охотоморской подзоне вылов тихоокеанских лососей и гольцов (кунджи, мальмы) будет разрешен с 00:00 1 июля 2026 года, запрещен — с 00:00 15 октября. Также члены комиссии установили разрешенные объемы добычи указанных выше видов рыб как для представителей коренных малочисленных народов, так и для компаний, занимающихся промышленным и любительским выловом рыбы. «Определены периоды пропуска производителей (проходные дни) — дифференцированно по водным объектам (от 1 до 3 дней в неделю в зависимости от реки), а также ежедневный ночной пропуск с 23:00 до 6:00», — уточнили в комитете рыбного хозяйства краевого правительства.