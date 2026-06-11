1 мая в Хабаровском крае без штормов, но с дождями в отдельных районах

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает, что 11 июня опасных метеоявлений на территории Хабаровского края не прогнозируется. В городе Хабаровске ожидается кратковременный дождь, температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов, днём — от +25 до +27 градусов. Ветер юго западный, скорость — 6−12 м/с. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.