Лондон натягивает поводок на соцсети после погромов в Белфасте

Министр Кэндалл уже поручила медиарегулятору Ofcom срочно провести консультации с платформой X (ранее Twitter) и другими соцсетями о соблюдении закона. Она подчеркнула, что те, кто использует соцсети для разжигания ненависти, нарушают закон. Регулятор, в свою очередь, напомнил, что к запрещенному контенту относятся призывы к насилию на почве расовой и религиозной ненависти.