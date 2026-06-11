Лондон натягивает поводок на соцсети после погромов в Белфасте

Власти Великобритании ужесточают контроль над соцсетями на фоне массовых антимигрантских погромов в Белфасте. Министр по науке, инновациям и технологиям Лиз Кэндалл заявила, что на следующей неделе в парламент будут внесены поправки в закон о безопасности в интернете. Документ обяжет цифровые платформы оперативно удалять контент, призывающий к насилию и массовым беспорядкам в моменты острых кризисов.
Поводом для экстренных мер стала вторая ночь погромов в столице Северной Ирландии. Беспорядки вспыхнули после того, как 8 июня выходец из Судана Хади Алодид напал с ножом на местного жителя Стивена Огилви. Пострадавший потерял глаз и сейчас находится в коме. Нападавший задержан, ему уже предъявлены обвинения.
Ярость толпы выплеснулась на улицы накануне вечером. Протестующие, скрывшие лица масками и балаклавами, сожгли рейсовый автобус, десятки автомобилей, включая полицейские машины, а также подожгли магазин с ближневосточными продуктами, турецкую парикмахерскую, индийскую лавку и несколько жилых домов. Порядка 30 человек лишились крова. В ответ полиция применила водометы, вытесняя бунтовщиков, которые забрасывают стражей порядка кирпичами и брусчаткой, добытой из разбитых кувалдами мощеных дворов.
Министр Кэндалл уже поручила медиарегулятору Ofcom срочно провести консультации с платформой X (ранее Twitter) и другими соцсетями о соблюдении закона. Она подчеркнула, что те, кто использует соцсети для разжигания ненависти, нарушают закон. Регулятор, в свою очередь, напомнил, что к запрещенному контенту относятся призывы к насилию на почве расовой и религиозной ненависти.
Как сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Ofcom, введенные меры предполагают не просто удаление постов, а внедрение платформами экстренных «кризисных протоколов». Регулятор официально определил кризис как «чрезвычайную ситуацию, представляющую серьезную угрозу общественной безопасности».
В таких случаях соцсети обязаны оперативно развернуть специальные группы реагирования и предоставить полиции выделенный канал связи для немедленного информирования об угрозах. За неисполнение требований компаниям грозят штрафы до 10% от годового глобального оборота или полная блокировка сервисов на территории королевства.
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