Фильм «В пустой квартире» стал лучшим на IV Конкурсе короткометражного кино

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов IV Конкурса короткометражного кино прошла на Малой сцене Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова, передает корреспондент ТАСС. Лучшим признан фильм режиссера Гаянии Тугариной «В пустой квартире», главную роль в котором сыграл Сергей Гинзбург.
«Спасибо огромное, это огромная радость и честь получить такую награду в стенах Московского художественного театра», — сказала режиссер, получив премию.
Лауреатом в номинации «Лучшая актерская работа» стал исполнитель главной роли фильма-победителя Сергей Гинзбург. «То, что вы [организаторы конкурса] делаете, очень нужно для того, что мы называем искусством. Потому что из этих маленьких зернышек вырастает что-то очень большое. Огромная благодарность тем, кто придумал и проводит этот конкурс», — сказал призер.
Тема конкурса в этом году — «Барто. 120 секунд детства», приуроченная к 120-летию со дня рождения поэтессы Агнии Барто. Участникам было предложено «пофантазировать» на тему семейного кино, вдохновившись произведениями писательницы. «Мне очень понравилось, что в конкурсе представлена достаточно разноцветная палитра. Стихи в той форме, когда мы попытались их понятно рассказать, зазвучали очень хорошо и светло», — сказал журналистам художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова народный артист РФ Константин Хабенский перед началом церемонии. Отвечая на вопрос ТАСС, он подчеркнул, что многие участники, будучи выпускниками киношкол, снимали проекты впервые. «Именно поэтому здесь вопрос в том, что человек хочет сказать, и как он смело это делает, несмотря на то, что никакого опыта [создания] фильмов до этого не было», — отметил Хабенский.
Звание победителя в номинации «Лучшая режиссура» было присвоено выпускнику Школы кино и телевидения «Индустрия», режиссеру Григорию Иванцу за фильм «Помощница». «Лучшей идеей» признана работа «Мишка» выпускницы ВГИКа режиссера Ксении Андриановой, а за «Лучшую операторскую работу» наградили фильм «Облачно с прояснениями» режиссера Германа Андриевского. Специальный приз с формулировкой «Медиапризнание» от жюри, членами которого стали кинокритики и киноблогеры, получила картина «Носки летают» Владимира Назаренко. Спецприз онлайн-кинотеатра Wink забрал фильм «Первоклассники» выпускницы СПБГИКиТ Ариадны Пинчук.
«Победители будут работать [над своими фильмами] с актерами Московского художественного театра — это может быть хорошим стартом, инфоповодом, поскольку имена лауреатов будут звучать, про них услышат, люди, которые работают в киноиндустрии, смогут обратить внимание на работы конкурсантов», — отметил журналистам член жюри, актер театра и кино Артем Быстров. Отвечая на вопрос агентства, он подчеркнул, что конкурс показал, что в России есть достойные режиссеры-дебютанты. «Судя по конкурсной программе, они есть, и очень здорово, что Московский художественный театр открывает их, озвучивает [на широкую аудиторию] их имена», — заключил актер.
О конкурсе.
Конкурс короткометражного кино был учрежден МХТ им. А. П. Чехова в 2023 году — тогда театр отмечал свое 125-летие. Проект призван оказывать поддержку молодым кинематографистам, а также исследовать взаимодействие театра и кино. Режиссер «Лучшего фильма» получит право поработать вместе с артистами театра над короткометражной художественной лентой.
В шорт-лист этого года попали также проекты «Планета забытых игрушек» Марии Лапшиной, «Мы с отцом» Анастасии Куимовой, «Эдя» Валерия Козлова и «Понесемся над лесами» Валерии Труневой.
В состав экспертного совета вошли народная артистка РФ продюсер Анна Михалкова, режиссер, сценарист, продюсер Алексей Нужный, основатель и генеральный продюсер кинокомпании «Марс медиа энтертейнмент» Рубен Дишдишян, оператор-постановщик Дмитрий Горевой, сценарист, режиссер, продюсер Роман Кантор, продюсер и руководитель «Плюс студии», один из основателей кинокомпании Bubble Studios Михаил Китаев, режиссер, сценарист, актер Евгений Сангаджиев, а также актер, режиссер Евгений Стычкин и другие.
Жюри МХТ представляли Хабенский, а также актеры труппы театра: народный артист РФ Сергей Беляев, заслуженный артист РФ Артем Волобуев, Кристина Бабушкина, Кузьма Котрелев и другие.
Медиажюри представляли киноблогер, автор канала «Федор, Бонд и Чук» Алексей Черников, кинокритик и сценарист Елена Зархина, киножурналист Никита Демченко и другие.