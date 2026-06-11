Фильм «В пустой квартире» стал лучшим на IV Конкурсе короткометражного кино

Тема конкурса в этом году — «Барто. 120 секунд детства», приуроченная к 120-летию со дня рождения поэтессы Агнии Барто. Участникам было предложено «пофантазировать» на тему семейного кино, вдохновившись произведениями писательницы. «Мне очень понравилось, что в конкурсе представлена достаточно разноцветная палитра. Стихи в той форме, когда мы попытались их понятно рассказать, зазвучали очень хорошо и светло», — сказал журналистам художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова народный артист РФ Константин Хабенский перед началом церемонии. Отвечая на вопрос ТАСС, он подчеркнул, что многие участники, будучи выпускниками киношкол, снимали проекты впервые. «Именно поэтому здесь вопрос в том, что человек хочет сказать, и как он смело это делает, несмотря на то, что никакого опыта [создания] фильмов до этого не было», — отметил Хабенский.