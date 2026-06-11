Не с «лёгким паром»: Терапевт рассказала, как правильно ходить в баню и кому опасно посещать парилку

По словам специалиста, перед заходом полезно принять тёплый душ с мылом, а не заходить в парную сразу «с улицы». Это помогает коже адаптироваться и улучшает гигиену. После парной лучше не нырять в ледяную воду, если организм к этому не подготовлен: резкий перепад температуры тоже создаёт нагрузку на сосуды и сердце. Питьевой режим важен не меньше, чем сам пар: в бане человек теряет жидкость с потом, поэтому воду нужно восполнять постепенно. Ориентир простой: если после парной появилась сухость во рту, головная боль или сильная слабость, значит, вы, скорее всего, уже перегрелись или недопили.