Юрист рассказала, можно ли пересылать рабочие сообщения

Она уточнила, что для применения наказания в организации должны быть официально приняты положение о коммерческой тайне, политика информационной безопасности или правила внутреннего трудового распорядка. Сотрудник должен быть ознакомлен с ними под подпись. ПВТР — это локальные нормативные акты, регламентирующие трудовые отношения внутри конкретной организации.