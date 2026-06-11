Mehr: военные Ирана и США ведут бои в Персидском заливе

Вооружённые силы Ирана и Соединённых Штатов ведут бои на море в районе Персидского залива, информирует Mehr.
По данным агентства, взрывы прогремели на островах Кешм и Хенгам в Иране.
«В море продолжаются столкновения между вооружёнными силами Ирана и США», — говорится в сообщении.
Накануне президент США Дональд Трамп провёл совещание, где обсуждались новые удары по территории Ирана. По данным Axios, Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной военной операции против Ирана. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Ирану следует принять сделку с США.
Военные Соединённых Штатов начали наносить удары по территории Ирана. По данным СМИ, в частности, взрывы прогремели в Тегеране и на юге Ирана.
Власти Ирана приняли решение о закрытии прохода через Ормузский пролив для судов из-за атак США.