Жительница Хабаровского края отсудила земельный участок под домом

В районе имени Лазо местная жительница отсудила и получила в собственность земельный участок под домом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Женщина купила квартиру в двухквартирном доме, которую ранее прежняя владелица подарила продавцу без земли, а в дальнейшем скончалась. До введения в действие Земельного кодекса участок был в ее владении, а после смерти его никто не унаследовал. Покупательница обратилась в суд с иском о признании права собственности на него.
— Суд требования удовлетворил, так как собственник жилого помещения с придомовыми постройками вправе претендовать на земельный участок, на котором оно расположено, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, ранее в Хабаровске у отца забрали квартиру за ипотеку сына.