Жительница Хабаровского края отсудила земельный участок под домом

Женщина купила квартиру в двухквартирном доме, которую ранее прежняя владелица подарила продавцу без земли, а в дальнейшем скончалась. До введения в действие Земельного кодекса участок был в ее владении, а после смерти его никто не унаследовал. Покупательница обратилась в суд с иском о признании права собственности на него.