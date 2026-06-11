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Жительница Хабаровского края отсудила земельный участок под домом

Квартира перешла во владение без земли.

Источник: Хабаровский край сегодня

В районе имени Лазо местная жительница отсудила и получила в собственность земельный участок под домом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Женщина купила квартиру в двухквартирном доме, которую ранее прежняя владелица подарила продавцу без земли, а в дальнейшем скончалась. До введения в действие Земельного кодекса участок был в ее владении, а после смерти его никто не унаследовал. Покупательница обратилась в суд с иском о признании права собственности на него.

— Суд требования удовлетворил, так как собственник жилого помещения с придомовыми постройками вправе претендовать на земельный участок, на котором оно расположено, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Напомним, ранее в Хабаровске у отца забрали квартиру за ипотеку сына.