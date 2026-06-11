Роспотребнадзор назвал условие сокращения рабочего дня в жару

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Рабочий день в жару может быть сокращен на несколько часов, если в офисе нет кондиционера. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
«При наличии кондиционера в офисе необходимо поддерживать температуру на уровне 24−25 градусов, а в случае отсутствия климатического оборудования рабочий день рекомендуется сократить: на один час при достижении в помещении 28,5 градуса, на два часа при повышении до 29 и на четыре часа, если температура достигла 30,5», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 градуса и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15−20 минут с последующим отдыхом не менее 10−12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4−5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5−2 часа для лиц без специальной одежды.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градуса по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше этой не рекомендуется. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время.
Для защиты от чрезмерного теплового излучения в ведомстве посоветовали использовать специальную одежду или одежду из плотных видов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.
В целях профилактики обезвоживания организма Роспотребнадзор рекомендует правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. При температуре воздуха более 30 градусов и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут. Кроме того, для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей.