Роспотребнадзор назвал условие сокращения рабочего дня в жару

В ведомстве добавили, что для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 градуса и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15−20 минут с последующим отдыхом не менее 10−12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4−5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5−2 часа для лиц без специальной одежды.