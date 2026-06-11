В Хабаровском крае вскрыли нарушения при производстве рыбных полуфабрикатов

Нарушение нашли при анализе данных в системе «Меркурий». По документам, предприятие выпустило 108 килограммов пельменей из кеты и 37 килограммов рыбных котлет. При этом в качестве сырья были указаны только 30 килограммов филе кеты и 20 килограммов рыбного фарша.