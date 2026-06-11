Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае вскрыли нарушения при производстве рыбных полуфабрикатов

На одном из предприятий выявили магическую арифметику, которая превратила 50 кг сырья в 145 кг готовой продукции вопреки всем законам логики и термодинамики.

В Хабаровском крае Россельхознадзор выявил странную арифметику на предприятии, выпускающем рыбную продукцию. Объёмы готовых полуфабрикатов оказались заметно больше, чем позволял заявленный вес сырья, сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Нарушение нашли при анализе данных в системе «Меркурий». По документам, предприятие выпустило 108 килограммов пельменей из кеты и 37 килограммов рыбных котлет. При этом в качестве сырья были указаны только 30 килограммов филе кеты и 20 килограммов рыбного фарша.

В ведомстве отметили, что технологически получить такой объём продукции из заявленного количества сырья невозможно. Это может говорить о том, что при производстве использовали дополнительное сырьё неизвестного происхождения и качества.

Главная проблема в таких случаях — отсутствие прослеживаемости. Покупатель и контролирующие органы должны понимать, откуда взялась рыба, прошла ли она необходимые проверки и безопасна ли продукция.

Предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области ветеринарии. Всего с начала года Россельхознадзор в Хабаровском крае вынес уже 250 предостережений по нарушениям, выявленным через систему «Меркурий».