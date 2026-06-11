Кадыров поручил создать министерство топлива и энергетики Чечни

ГРОЗНЫЙ, 11 июня. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил председателю правительства региона Магомеду Даудову рассмотреть вопрос о создании в республике министерства топлива и энергетики. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
«Я поручил Магомеду Даудову рассмотреть вопрос создания отдельного министерства топлива и энергетики Чеченской Республики, отозвав эти функции у министерства строительства, ЖКХ, топлива и энергетики Чеченской Республики. Действующий руководитель министерства Муслим Зайпуллаев и так сосредоточен на решении масштабных задач и исполнении обязательств в сфере ЖКХ», — написал Кадыров.