Хабаровск решает проблему заторов с помощью умных светофоров

Специалисты ожидают, что внедрение ИИ систем в светофоры поможет снизить количество пробок в Хабаровске. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам Дмитрия Нечаева, заместителя директора МУП «Научно производственный центр организации дорожного движения», интеллектуальные системы уже частично заменяют ручное управление, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.