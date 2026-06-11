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Иран выполнил угрозу: КСИР ударил по двум пытавшимся пересечь Ормузский пролив судам

КСИР заявил об ударах по двум пытавшимся пересечь Ормузский пролив судам.

Иранские военные нанесли удары по судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив. Атаке подверглись два судна, информирует пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Нанесены удары по двум судам, которые пытались незаконно пересечь Ормузский пролив», — цитирует заявление ВМС КСИР иранское агентство Tasnim.

Накануне иранское командование заявило о намерении атаковать любое судно, которое предпримет попытку пройти через пролив. Речь идёт в том числе о нефтяных танкерах, торговых судах и иных судах коммерческого назначения.

Тем временем Иран и США ведут бои в районе Персидского залива. СМИ сообщают, что звуки взрывов слышны на островах Кешм и Хенгам, принадлежащих Ирану.

Напомним, Соединённые Штаты начали наносить дополнительные удары по целям на территории Ирана в ночь на четверг 11 июня.

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