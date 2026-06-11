Иран выполнил угрозу: КСИР ударил по двум пытавшимся пересечь Ормузский пролив судам

Иранские военные нанесли удары по судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив. Атаке подверглись два судна, информирует пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Нанесены удары по двум судам, которые пытались незаконно пересечь Ормузский пролив», — цитирует заявление ВМС КСИР иранское агентство Tasnim.
Накануне иранское командование заявило о намерении атаковать любое судно, которое предпримет попытку пройти через пролив. Речь идёт в том числе о нефтяных танкерах, торговых судах и иных судах коммерческого назначения.
Напомним, Соединённые Штаты начали наносить дополнительные удары по целям на территории Ирана в ночь на четверг 11 июня.
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