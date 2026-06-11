В ГД предложили уведомлять родителей о подозрительных звонках ребенку

«Я противник простого пути “запретить и промаркировать все подряд”. Наш комитет по информационной политике рассматривал инициативу об обязательной маркировке всего ИИ-контента и счел ее избыточной и технически нереализуемой: при таком подходе маркировать пришлось бы уже почти весь интернет. Это путь в тупик. Гораздо разумнее идти точечно — туда, где есть реальный вред», — подытожила первый зампред думского комитета.