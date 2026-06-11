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В ГД предложили уведомлять родителей о подозрительных звонках ребенку

Ким предложила уведомлять родителей о подозрительных звонках по номеру ребенка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким («Справедливая Россия») в интервью РИА Новости предложила уведомлять родителей о подозрительных звонках и операциях по номеру ребенка.

«Что я считаю приоритетным на законодательном уровне: защита ребенка в цифровом контуре связи. Логична проработка механизмов, когда родитель получает уведомление о нетипичной активности по номеру ребенка — подозрительных звонках, операциях. Технологии, которые используют против детей, должны работать и на их защиту», — сказала Ким.

Она также считает нужным ввести ответственность за противоправные дипфейки, но не за технологию как таковую.

«Подделка голоса и лица реального человека, вовлечение детей в мошеннические схемы, фабрикация порочащего контента — вот где нужны быстрые и неотвратимые меры. Сейчас как раз формируется третий пакет мер против кибермошенников с упором на дипфейки, и защита несовершеннолетних должна стать в нем отдельным приоритетом», — добавила депутат.

Ким подчеркнула, что выступает созидательный подход: чтобы было не «нельзя», а «вот как правильно». По ее словам, параллельно с ответственностью за вред нужно учить самих детей распознавать подделки, ведь ребенок, который понимает математическую природу нейросети, гораздо устойчивее к манипуляции, чем тот, кого просто оградили.

«Я противник простого пути “запретить и промаркировать все подряд”. Наш комитет по информационной политике рассматривал инициативу об обязательной маркировке всего ИИ-контента и счел ее избыточной и технически нереализуемой: при таком подходе маркировать пришлось бы уже почти весь интернет. Это путь в тупик. Гораздо разумнее идти точечно — туда, где есть реальный вред», — подытожила первый зампред думского комитета.