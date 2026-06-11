El Universal: в день открытия ЧМ в Мехико пройдут семь масштабных акций протеста

В свою очередь мэр Мехико Клара Бругада гарантировала жителям и гостям столицы право на мирные демонстрации и свободу слова. По ее словам, городские власти не допустят провокаций, однако полицейские подразделения будут экипированы исключительно щитами, защитными накладками и огнетушителями. Мэр заявила, что правительство обеспечит необходимый баланс между свободой выражения мнения и правом миллионов болельщиков на беспрепятственный доступ к спортивным и общественным пространствам.