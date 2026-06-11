Трамп: США выпустили по Ирану 49 ракет Tomahawk

«Трамп сказал мне, что иранцы попросили его прекратить бомбардировку. Президент сказал мне, что бомбардировка вскоре прекратится. Я спросил его, что будет, если иранцы не подпишут соглашение, предложенное американскими переговорщиками? Президент Трамп сказал: “Мы разбомбим их ко всем чертям завтра ночью”», — заявил он.