Трамп: США выпустили по Ирану 49 ракет Tomahawk

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США выпустили по территории Ирана 49 ракет Tomahawk.
«Президент сказал Fox News, что 49 ракет Tomahawk были использованы для ударов по целям на территории Ирана», — сказал журналист Трей Ингст в эфире телеканала.
Кроме того, по его словам, Трамп рассказал, что некоторые из целей, по которым наносились удары, находятся на удалении 65 километров от столицы Ирана.
Ингст отметил, что Трамп не исключает новую мощную бомбардировку Ирана.
«Трамп сказал мне, что иранцы попросили его прекратить бомбардировку. Президент сказал мне, что бомбардировка вскоре прекратится. Я спросил его, что будет, если иранцы не подпишут соглашение, предложенное американскими переговорщиками? Президент Трамп сказал: “Мы разбомбим их ко всем чертям завтра ночью”», — заявил он.
Накануне президент США Дональд Трамп провёл совещание, где обсуждались новые удары по территории Ирана. По данным Axios, Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной военной операции против Ирана. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Ирану следует принять сделку с США.
Военные Соединённых Штатов начали наносить удары по территории Ирана. По данным СМИ, в частности, взрывы прогремели в Тегеране и на юге Ирана.
Власти Ирана приняли решение о закрытии прохода через Ормузский пролив для судов из-за атак США.