Forbes назвал 11 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата мира

Форвард «Аль-Насра» из Саудовской Аравии за последние 12 месяцев заработал $300 млн, из которых $235 млн — это доходы от футбольной деятельности, $65 млн — рекламные контракты. Ранее Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов с рекордным показателем за всю историю рейтинга.