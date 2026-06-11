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Forbes назвал 11 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата мира

Рейтинг возглавил португалец Криштиану Роналду.

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов, которые примут участие в стартующем в четверг чемпионате мира. Об этом сообщает журнал Forbes.

Форвард «Аль-Насра» из Саудовской Аравии за последние 12 месяцев заработал $300 млн, из которых $235 млн — это доходы от футбольной деятельности, $65 млн — рекламные контракты. Ранее Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов с рекордным показателем за всю историю рейтинга.

Всего в списке Forbes представлено 11 футболистов. На втором месте расположился аргентинец Лионель Месси ($140 млн), на третьем — француз Килиан Мбаппе ($95 млн). Далее идут норвежец Эрлинг Холанд ($80 млн), бразилец Винисиус ($60 млн), египтянин Мохаммед Салах ($55 млн), сенегалец Садьо Мане ($54 млн), англичанин Джуд Беллингем ($44 млн), испанец Ламин Ямаль ($43 млн), англичанин Гарри Кейн ($41 млн) и бразилец Неймар ($38 млн).

Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд.

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