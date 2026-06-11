Массовое захоронение «вампиров» нашли в Польше

В Польше на кладбище XVII века в деревне Пень археологи обнаружили необычные захоронения, которые местные жители считали могилами «вампиров». Об этом пишет Need To Know.
Исследователи нашли человеческие останки с серпами на шее, замками на ногах и камнями, положенными на тела. По мнению ученых, здесь хоронили людей, которых общество боялось или отвергало.
Профессор Дариуш Полинский, руководивший раскопками, отметил, что количество необычных захоронений на одном месте поразительно, поскольку подобные практики в Польше встречаются редко. Среди других захоронений — останки женщины с запущенным сифилисом, окруженной камнями, мужчина с ребенком, лежавшим у его колен, а также беременная женщина с сохранившимся плодом. Некоторых пожилых людей хоронили с камнями, прижатыми к черепу.
Исследователи подчеркивают, что «антивампирские» ритуалы были вызваны страхом в эпоху войн, голода и болезней, когда люди искали объяснения несчастьям в сверхъестественной угрозе, говорится в сообщении.
Ранее исследователи на раскопках территории древнего храма в Перу обнаружили человеческие скелеты с проломленными черепами, с веревками на шеях и со связанными руками. Предполагается, что людей могли использовать при жертвоприношениях. В могиле нашли тела более 10 человек. Тела лежали там с 400−200-х годов до нашей эры. При этом сам возраст храма составляет около 3000 лет.