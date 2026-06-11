Массовое захоронение «вампиров» нашли в Польше

Ранее исследователи на раскопках территории древнего храма в Перу обнаружили человеческие скелеты с проломленными черепами, с веревками на шеях и со связанными руками. Предполагается, что людей могли использовать при жертвоприношениях. В могиле нашли тела более 10 человек. Тела лежали там с 400−200-х годов до нашей эры. При этом сам возраст храма составляет около 3000 лет.