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Село на севере Хабаровского края приходит в себя после сильного паводка

Жильцам подтопленных домов в Нелькане возместят ущерб.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Нелькане, который в этом году пострадал от паводка, ведутся восстановительные работы. Кроме того, жильцам домов, которые оказались подтопленными, возместят ущерб. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В этом году реки Чуя и Мая разбушевались не на шутку. Подтопленными оказались 2 жилых дома и 17 приусадебных территорий, где у жителей Нелькана находились огороды и частные дворовые постройки.

Кроме того, стихия повредила мост через реку Чуя и около 280 метров тротуаров.

— В двух домах, которые затронул паводок, люди сами среагировали оперативно: подняли мебель и бытовую технику, то есть приняли меры по сохранению своего имущества. В основном, затопило подполы. Кое-где вздулись полы. Была создана комиссия по оценке ущерба. Члены комиссии проводили обходы, составляли акты. Каждому прописанному в домах будет оказана материальная помощь в размере 15675 рублей, — рассказала глава села Нелькан Наталья Петухова.

Что касается приусадебных территорий, то, к счастью, люди еще не успели высадить огороды, а потому ущерб признан минимальным.

Наталья Петухова добавила, что подобный по силе паводок фиксировался в 2009 году. Жителей домов, попавших в зону подтопления, расселили. Те же дома, которые стихия затронула в этом году, тогда не пострадали.

Восстановительные работы на мосту через реку Чуя, который соединяет село с аэропортом, практически завершены. Силами ремонтной бригады мост был укреплен. Ведутся работы по восстановлению тротуаров, которые, к слову, были установлены по программе поддержки местных инициатив.