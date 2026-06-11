Село на севере Хабаровского края приходит в себя после сильного паводка

— В двух домах, которые затронул паводок, люди сами среагировали оперативно: подняли мебель и бытовую технику, то есть приняли меры по сохранению своего имущества. В основном, затопило подполы. Кое-где вздулись полы. Была создана комиссия по оценке ущерба. Члены комиссии проводили обходы, составляли акты. Каждому прописанному в домах будет оказана материальная помощь в размере 15675 рублей, — рассказала глава села Нелькан Наталья Петухова.