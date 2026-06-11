Хабаровский золотодобытчик заплатит 4,5 млн за грязную воду в реке

В Хабаровском крае золотодобывающую компанию обязали возместить ущерб за загрязнение притока реки Хор. Нарушение выявили в районе имени Лазо, сообщили в Главном управлении регионального государственного контроля края.
По данным ведомства, предприятие занималось добычей россыпного золота и использовало воду для промывки драгоценного металла. Однако после этого загрязнённая вода попадала в акваторию без должной очистки.
Специалисты экологического отдела обнаружили загрязнение во время мониторинга в мае. После этого они выехали на место и взяли пробы воды.
Исследование показало превышение концентрации взвешенных веществ — более 220 миллиграммов на литр. Загрязнение затронуло участок водного объекта протяжённостью 990 метров.
Размер причинённого вреда оценили в 4,5 млн рублей. Эти деньги компания должна перечислить в федеральный бюджет.