Обвинение требует до 10 лет тюрьмы 27 турецким звёздам OnlyFans: вот в чём их обвиняют

27 турецких «звёзд» площадки OnlyFans могут оказаться в тюрьме на сроки до 10 лет. Такого наказания требует для них обвинение.
«Прокуратура потребовала до 10 лет тюремного заключения для 27 подозреваемых по обвинению в содействии распространению порнографических материалов и отмывании полученных преступным путем доходов», — информирует издание Hurriet.
Сообщается, что ещё пять женщин, которые занимались активной деятельностью на этой площадке, специализирующейся в сфере индустрии для взрослых, скрываются за пределами Турции и объявлены в розыск. Доступ к платформе OnlyFans в Турции запрещён с 2023 года.
Ранее турецким актерам Халиту Эргенчу и Рызе Коджаолу вынесли суровые приговоры. В чём признаны виновными звёзды турдизи, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем Турцию уже который месяц сотрясают скандалы, связанные с актерами, которых знают и любят в России. Артистов подозревают в «производстве, употреблении и сбыте наркотических веществ» и даже в подстрекательстве к проституции.