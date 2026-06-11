Обвинение требует до 10 лет тюрьмы 27 турецким звёздам OnlyFans: вот в чём их обвиняют

Сообщается, что ещё пять женщин, которые занимались активной деятельностью на этой площадке, специализирующейся в сфере индустрии для взрослых, скрываются за пределами Турции и объявлены в розыск. Доступ к платформе OnlyFans в Турции запрещён с 2023 года.