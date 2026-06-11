Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвинение требует до 10 лет тюрьмы 27 турецким звёздам OnlyFans: вот в чём их обвиняют

27 турецких звёзд OnlyFans обвиняют в порнографии и отмывании денег.

Источник: Комсомольская правда

27 турецких «звёзд» площадки OnlyFans могут оказаться в тюрьме на сроки до 10 лет. Такого наказания требует для них обвинение.

«Прокуратура потребовала до 10 лет тюремного заключения для 27 подозреваемых по обвинению в содействии распространению порнографических материалов и отмывании полученных преступным путем доходов», — информирует издание Hurriet.

Сообщается, что ещё пять женщин, которые занимались активной деятельностью на этой площадке, специализирующейся в сфере индустрии для взрослых, скрываются за пределами Турции и объявлены в розыск. Доступ к платформе OnlyFans в Турции запрещён с 2023 года.

Ранее турецким актерам Халиту Эргенчу и Рызе Коджаолу вынесли суровые приговоры. В чём признаны виновными звёзды турдизи, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем Турцию уже который месяц сотрясают скандалы, связанные с актерами, которых знают и любят в России. Артистов подозревают в «производстве, употреблении и сбыте наркотических веществ» и даже в подстрекательстве к проституции.