Реконструкция проспекта 60-летия Октября вышла на финальную стадию

Ремонт самой протяженной магистрали в Хабаровске стартовал примерно пять лет назад — в сентябре 2021 года. За эти годы дорожники капитально обновили почти весь проспект 60-летия Октября от переулка Гаражного до выезда из города в сторону села Ильинка. В этом году они приступили к ремонту последнего участка проспекта — от переулка Гаражного до улицы Большой. Его протяженность составляет 1,8 километра. Подрядчики полностью меняют «дорожную подушку», укладывая на нее два слоя асфальтобетона, а также занимаются заменой бордюров, ремонтируют тротуары с обеих сторон и обустраивают ливневую канализацию. Работы идут в ускоренном режиме без выходных и должны завершиться до конца августа этого года. Сейчас выполнено уже почти 60% запланированного объема ремонта. Так, на большей части попавшего под реконструкцию участка проспекта уже появился новый асфальт. Одновременно рабочие заканчивают устанавливать новые автобусные остановки и бордюры, а также приводят в нормативное состояние тротуары и парковочные карманы. При этом движение машин и общественного транспорта не перекрывается, а осуществляется по одной полосе в каждую сторону.