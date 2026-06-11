81 молодая семья в Хабаровском крае получит региональную выплату на строительство жилья

«Получить сертификат на несколько миллионов рублей — это очень хорошая помощь для молодых семей, чтобы начать строительство дома или вложиться в строительство квартиры. Мы благодарны правительству Хабаровского края за такую возможность, за помощь молодым семьям. Пройдет немного времени, и мы будем справлять новоселье в нашем собственном доме. А еще я бы посоветовал всем изучить, какие есть возможности для семей в Хабаровском крае. Есть и другие программы, кроме нашей. Например, краевая ипотека», — подчеркнул Константин Барашев.