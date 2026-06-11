81 молодая семья в Хабаровском крае получит региональную выплату на строительство жилья

В этом году выплаты на улучшение жилищных условий по краевой программе получит 71 молодая семья из Хабаровска и 10 семей из Комсомольска-на-Амуре. На это в бюджете региона предусмотрено 300 млн рублей. По поручению губернатора Дмитрия Демешина сумма увеличена вдвое по сравнению с 2025 годом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«По условиям программы приобретать жилье можно на территории только того муниципального образования, в котором постоянно проживает молодая семья. Так как строительство ведется в основном в двух городах, поэтому там и проходил отбор. При этом семьи могут самостоятельно выбирать застройщика и объект строительства», — отметили в краевом Минстрое.
Прием документов от претендентов на выплаты проходил с 9 февраля по 13 марта — для семей из Хабаровска, с 3 по 25 марта — от семей из Комсомольска-на-Амуре.
Максимальная выплата на семью из трех человек в этом году составляет 3,09 млн рублей, на семью из 4 человек — 4,13 млн рублей, на 5 человек — 5,16 млн рублей. Деньги можно потратить либо на строительство индивидуального жилого дома, либо на строительство квартиры, либо на покупку уже построенных квартир, но которые находятся в собственности у застройщика не более года.
Один из тех, кто попал в программу в этом году и уже получил сертификат на выплату, — Константин Барашев. Вместе с супругой он воспитывает сына и дочь. Пока живут на съемной квартире, а мечтают построить собственный дом. Участок есть, скоро начнется стройка.
«Получить сертификат на несколько миллионов рублей — это очень хорошая помощь для молодых семей, чтобы начать строительство дома или вложиться в строительство квартиры. Мы благодарны правительству Хабаровского края за такую возможность, за помощь молодым семьям. Пройдет немного времени, и мы будем справлять новоселье в нашем собственном доме. А еще я бы посоветовал всем изучить, какие есть возможности для семей в Хабаровском крае. Есть и другие программы, кроме нашей. Например, краевая ипотека», — подчеркнул Константин Барашев.
Добавим, что стать участником краевой программы может молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей. Для участия необходимо соблюсти три условия. Возраст каждого из супругов либо единственного родителя не должен превышать 35 лет. Семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении. Также родители должны иметь доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты.
По программе молодым семьям предоставляются социальные выплаты в размере 30 — 35% от расчетной стоимости жилого помещения в зависимости от отсутствия или наличия детей. Очередной прием документов от молодых семей будет объявлен в следующем году.