В ОП РФ выступили за корректировку механизма налоговой семейной выплаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Механизм налоговой семейной выплаты стоит уточнить: ставка должна зависеть от количества детей, а предел по доходам устанавливать не надо. Такое мнение в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ озвучил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Сейчас на выплату имеют право семьи с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума (ПМ) на человека. НДФЛ, уплаченный такими семьями за 2025 год, будет пересчитан по ставке 6%. Средства, уплаченные сверх этого, будут возвращены.
«Мы бы рекомендовали, чтобы, во-первых, ставка возврата была дифференцирована по количеству детей. Чем больше детей, тем больше выплат могла бы получить семья. И во-вторых, чтобы предел по доходам не был установлен», — сказал эксперт.
Как уточнил Рыбальченко, нынешний порог не следует использовать как условие для получения выплаты — это создаст «ловушку доходов», когда семья не мотивирована зарабатывать больше, так как может лишиться поддержки. Вместо этого он предлагает давать налоговую выплату всем семьям с детьми, при этом ограничив ее размер: возврат НДФЛ должен рассчитываться исходя из дохода, не превышающего 1,5 прожиточного минимума на члена семьи в регионе.
«То есть семья с любым даже высоким доходом получит такую же сумму, как если бы ее среднедушевой доход составлял 1,5 ПМ. Сколько бы вы ни заработали, выплата имеет определенный предел», — пояснил глава комиссии ОП РФ. Такой механизм, по его мнению, мотивирует к росту заработков, не перегружая бюджет.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.