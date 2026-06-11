В ОП РФ выступили за корректировку механизма налоговой семейной выплаты

Как уточнил Рыбальченко, нынешний порог не следует использовать как условие для получения выплаты — это создаст «ловушку доходов», когда семья не мотивирована зарабатывать больше, так как может лишиться поддержки. Вместо этого он предлагает давать налоговую выплату всем семьям с детьми, при этом ограничив ее размер: возврат НДФЛ должен рассчитываться исходя из дохода, не превышающего 1,5 прожиточного минимума на члена семьи в регионе.