Мошенники предлагают получить фейковые стипендии и гранты

По ее словам, злоумышленники под предлогом таких выплат переводят жертв на сайты, похожие на государственные сервисы, молодежные платформы или страницы банков. На этих сайтах от молодых людей требуют заполнить анкету и ввести данные карты для зачисления выплат, либо оплатить комиссию, налог, страховку или проверочный платеж.