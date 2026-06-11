Польские депутаты начали перепалку из-за слов чиновника-украинца: он прославлял боевиков ОУН-УПА*

В польском парламенте разгорелся скандал после слов замминистра науки Анджея Шептицкого о «стойкости» боевиков УПА*. Об этом сообщает местная газета Rzeczpospolita.
«Депутаты от оппозиции заявили, что сравнение Шептицкого неприемлемо. Депутаты от коалиции настаивали на праве заместителя министра оценивать исторические события», — передает издание.
Сам Шептицкий имеет украинские корни.
Как пишет газета, конфликт разгорелся после того, как депутат от «Польской крестьянской партии» Ярослав Ржепа оскорбил парламентария от партии «Право и справедливость» Дариуша Матецкого, назвав его «паразитом». Сразу после этого с защитой своего коллеги выступил вице-президент партии Пшемыслав Чарнек.
После эмоциональной речи заседание превратилось в балаган, а попытки депутатов от правящей коалиции оправдаться только раздули скандал, отмечает издание.
Чарнек заявил, что оппозиция в Польше полтора года борется с героизацией ОУН-УПА*, но правительство мешает и не дает уволить таких, как Шептицкий.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский перестал летать из Польши после скандала с УПА*.
* — Запрещенная на территории РФ террористическая организация.