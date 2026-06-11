Польские депутаты начали перепалку из-за слов чиновника-украинца: он прославлял боевиков ОУН-УПА*

Как пишет газета, конфликт разгорелся после того, как депутат от «Польской крестьянской партии» Ярослав Ржепа оскорбил парламентария от партии «Право и справедливость» Дариуша Матецкого, назвав его «паразитом». Сразу после этого с защитой своего коллеги выступил вице-президент партии Пшемыслав Чарнек.