Виталий Абрамов перешел из ЦСКА в «Амур»

Хабаровский клуб совершил обмен с московским ЦСКА, получив нападающего Виталия Абрамова за денежную компенсацию столичному клубу. 28-летний форвард — воспитанник челябинского хоккея, начинал свою карьеру в составе молодежной команды «Белые Медведи», после чего отправился за океан. В Северной Америке нападающий сыграл пять игр в НХЛ за «Оттаву Сенаторз», забросив одну шайбу, а также провел 148 игр в АХЛ, в которых набрал 93 (42+51) очка. Вернувшись в Россию, сезон 2021/2022 Виталий Абрамов провел в родном челябинском «Тракторе», а следующие четыре года он был игроком ЦСКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В общей сложности он отыграл 284 матча в КХЛ, набрав 127 (65+62) очков при показателе полезности «+37». Теперь же нападающий станет игроком хабаровского «Амура» и усилит его атаку и спецбригаду большинства. Помимо этого, руководство «тигров» обменяло в ханты-мансийскую «Югру» недавно приобретенного из «Сибири» форварда Егора Климовича на молодого и перспективного форварда Семена Кочурина. Новичку хабаровчан всего 18 лет. Ранее он выступал за юношеские команды «Автомобилиста», «Академии Михайлова» и «Югры», а прошлый сезон он провел в МХЛ, сыграв 53 матча за «Мамонтов Югры» и набрав в них 20 (12+8) очков. В следующем сезоне он будет играть в «Амурских Тиграх» в МХЛ.