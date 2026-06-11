Минздрав: у 26% мужчин 40−49 лет есть репродуктивные риски или заболевания

Всего более 15 млн россиян в возрасте от 18 до 49 лет прошли репродуктивную диспансеризацию, а также почти 4,5 млн подростков 15−17 лет. Результаты показали, что среди мужчин 40−49 лет здоровы 74%, а факторы риска или заболевания репродуктивной системы имеют 26%. Среди женщин 40−49 лет здоровы 57%, а факторы риска или заболевания имеют 43%.