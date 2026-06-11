Минздрав: у 26% мужчин 40−49 лет есть репродуктивные риски или заболевания

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более четверти мужчин от 40 до 49 лет, прошедших «репродуктивную диспансеризацию», имеют факторы риска или заболевания репродуктивной системы, при этом среди женщин той же возрастной группы этот показатель составляет 43%. Это следует из данных Минздрава РФ, имеющихся в распоряжении ТАСС.
Всего более 15 млн россиян в возрасте от 18 до 49 лет прошли репродуктивную диспансеризацию, а также почти 4,5 млн подростков 15−17 лет. Результаты показали, что среди мужчин 40−49 лет здоровы 74%, а факторы риска или заболевания репродуктивной системы имеют 26%. Среди женщин 40−49 лет здоровы 57%, а факторы риска или заболевания имеют 43%.
В возрастной группе 18−39 лет факторы риска или заболевания репродуктивной системы имеют 31% женщин и 22% мужчин, а среди подростков 15−17 лет этот показатель составляет 21% у девочек и 18% у мальчиков.
Репродуктивная диспансеризация нужна для оценки репродуктивного здоровья. Она позволяет оценить способность будущих родителей к зачатию и рождению детей, их психологическую, физиологическую и социальную готовность. Благодаря ей можно на ранних стадиях выявить заболевания репродуктивной системы или предрасположенность к ним. Например, если был установлен диагноз «бесплодие», врач назначит необходимые обследования и лечение, в том числе экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).