Нового прокурора назначили Шарыповскому округу

В Красноярском крае на должность Шарыповского межрайонного прокурора назначен Дмитрий Снятков.
Он окончил аграрный университет по специальности «Юриспруденция» и служит в органах прокуратуры более 19 лет. Профессиональный путь начинал следователем прокуратуры Козульского района, затем работал в органах СК, занимал должности помощника и заместителя прокурора, а с декабря 2021 года возглавлял прокуратуру Лесосибирска.
Глава краевой прокуратуры Роман Тютюник определил для Дмитрия Анатольевича следующие ключевые направления надзорной работы в Шарыповском округе:
жилье, социальная поддержка и здравоохранение; национальные проекты, бюджет и экономика; экология и безопасность территории; трудовые права граждан; преступность и защита жителей; противодействие коррупции.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.