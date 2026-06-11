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Нового прокурора назначили Шарыповскому округу

В Красноярском крае на должность Шарыповского межрайонного прокурора назначен Дмитрий Снятков.

В Красноярском крае на должность Шарыповского межрайонного прокурора назначен Дмитрий Снятков.

Он окончил аграрный университет по специальности «Юриспруденция» и служит в органах прокуратуры более 19 лет. Профессиональный путь начинал следователем прокуратуры Козульского района, затем работал в органах СК, занимал должности помощника и заместителя прокурора, а с декабря 2021 года возглавлял прокуратуру Лесосибирска.

Глава краевой прокуратуры Роман Тютюник определил для Дмитрия Анатольевича следующие ключевые направления надзорной работы в Шарыповском округе:

жилье, социальная поддержка и здравоохранение; национальные проекты, бюджет и экономика; экология и безопасность территории; трудовые права граждан; преступность и защита жителей; противодействие коррупции.

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