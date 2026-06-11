Нового прокурора назначили Шарыповскому округу

Он окончил аграрный университет по специальности «Юриспруденция» и служит в органах прокуратуры более 19 лет. Профессиональный путь начинал следователем прокуратуры Козульского района, затем работал в органах СК, занимал должности помощника и заместителя прокурора, а с декабря 2021 года возглавлял прокуратуру Лесосибирска.