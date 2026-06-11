Опасно это или нет? Если человек просыпается в 3 часа ночи или около того

Почему же 69% людей помнят об этом, а 61% даже не может долго снова заснуть? Причин тому несколько. Чаще всего, это стресс или тревога в жизни человека, считает врач-сомнолог Дебора Ли из клиники Doctor Fox: "Это одна из главных причин пробуждений в 3 часа ночи. Уровень кортизола, его часто называют гормоном стресса, естественным образом начинает повышаться в ранние утренние часы, когда организм готовится проснуться. Однако, если вы испытываете тревогу или длительный стресс, этот подъем может произойти раньше или резче, что затруднит повторное засыпание и создаст замкнутый круг (то есть вы будете регулярно просыпаться примерно в это время — прим. ред.).