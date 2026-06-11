Юрист объяснил, как выдворить бывшего владельца из купленной квартиры

Если продавец игнорирует требования, необходимо обращаться в суд, а затем к судебным приставам с исполнительным листом. Приставы примут меры по выдворению бывшего собственника. Главное — не пытаться решить вопрос самостоятельно, а действовать через правоохранительные органы и суд, заключил Терехин.