Юрист объяснил, как выдворить бывшего владельца из купленной квартиры

МОСКВА, 11 июня — РИА Новости. Если бывший собственник отказывается выезжать из проданной квартиры, покупателю важно действовать по закону, не пытаясь самостоятельно вскрывать замки. О том, как защитить свои права, агентству «Прайм» рассказал старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.
«Если продавец не освобождает квартиру в установленные договором сроки, следует направить ему претензию, при игнорировании заявленных в претензии требований с привлечением правоохранительных органов, соседей зафиксировать факт пользования имуществом после заключения договора купли-продажи», — пояснил юрист.
Осуществлять вскрытие замков можно только после государственной регистрации перехода права собственности. Самовольные действия — смена замков, уничтожение чужого имущества — могут привести к уголовной ответственности.
Если продавец игнорирует требования, необходимо обращаться в суд, а затем к судебным приставам с исполнительным листом. Приставы примут меры по выдворению бывшего собственника. Главное — не пытаться решить вопрос самостоятельно, а действовать через правоохранительные органы и суд, заключил Терехин.