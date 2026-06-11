Юрист рассказал, могут ли родители читать переписки ребенка в соцсетях

Юрист добавил, что согласно части 2 статьи 38 Конституции РФ на родителях лежит обязанность по воспитанию детей — и если такая обязанность выполняться не будет, то родители могут быть ограничены в родительских правах или вовсе их лишены. Если же ребенок причинит вред третьим лицам, то родители также могут быть привлечены к ответственности за действия своих детей.