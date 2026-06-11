Мединский рассказал о спасении полотна Рубо после удара ВСУ

Как уточняется, два подлинных фрагмента панорамы работы Франца Рубо — «Атака» и «Левее Юферова» — должны были быть представлены 11 июня на выставке в ретро-кинотеатре «Украина» в Севастополе. Именно эти части полотна, отреставрированные в 2018—2019 годах в Москве, находились вне здания музея во время атаки и не пострадали. Выставка, приуроченная к 170-летию со дня рождения баталиста, открывается сегодня и продлится до октября. Всего в экспозиции представлено более 20 произведений художника, включая исторические фрагменты, которые впервые с 1965 года вернулись в Севастополь из запасников.