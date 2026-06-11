Мединский рассказал о спасении полотна Рубо после удара ВСУ

Владимир Мединский, занимающий посты помощника президента России и председателя Российского военно-исторического общества, сообщил, что работа Франца Рубо в севастопольском музее-панораме «Оборона Севастополя» нуждается в масштабной реставрации. Свое заявление он сделал после того, как в ночь на среду ВСУ нанесли удар по музею.
Как уточнил Мединский в беседе с телеканалом «Вести», находящееся в музее полотно не является на сто процентов подлинным. То, что сегодня представлено в экспозиции, это восстановленная в 1954 году группой советских художников версия, в которую включены отдельные фрагменты оригинальной работы Рубо. При этом многие крупные элементы подлинного полотна хранятся в запасниках Севастопольского музея. Часть из них вскоре впервые покажут на выставке.
«Они сохранились и, конечно, нуждаются в колоссальной реставрационной работе», подчеркнул помощник президента.
По словам Мединского, он с раннего утра находится на связи с руководством музея. Специалисты в настоящее время пытаются спасти то, что еще возможно. В результате украинского удара в музее возник пожар, однако погибших и пострадавших нет. Степень повреждения самой панорамы оценят после того, как огонь будет потушен. Все исторические фрагменты полотна Рубо, как заверили ранее, не пострадали.
Мединский напомнил, что это не первый случай, когда музей страдает от военных действий. В 1942 году немецкие войска бомбили район Малахова кургана, тогда матросы героически спасли полотно, вывезя десятки крупных фрагментов. Позже мастера Третьяковской галереи пытались восстановить работу.
«Мы один раз восстановили полотно после победы над одними фашистами, с учетом того, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного, сохранились изображения, значит, рано или поздно восстановим после победы над другими фашистами», заключил помощник президента.
Как уточняется, два подлинных фрагмента панорамы работы Франца Рубо — «Атака» и «Левее Юферова» — должны были быть представлены 11 июня на выставке в ретро-кинотеатре «Украина» в Севастополе. Именно эти части полотна, отреставрированные в 2018—2019 годах в Москве, находились вне здания музея во время атаки и не пострадали. Выставка, приуроченная к 170-летию со дня рождения баталиста, открывается сегодня и продлится до октября. Всего в экспозиции представлено более 20 произведений художника, включая исторические фрагменты, которые впервые с 1965 года вернулись в Севастополь из запасников.
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