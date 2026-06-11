Научное судно «Викентий Зайцев» 12 июня стартует в первую экспедицию по Байкалу

— Для всех, кто любит Байкал и нашу страну, сегодня большой праздник. Это первое за десятилетия научное судно, на котором мы поднимаем флаг. Оно почти полностью оснащено российским оборудованием, — заявил директор ВНИРО Кирилл Колончин.