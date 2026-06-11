Депутат Селезнев рассказал, когда дома в СНТ станет проще подключить к интернету

«Раньше развитие связи часто упиралось в согласование доступа к имуществу, на котором можно разместить оборудование. С сентября для государственного и муниципального имущества должны появиться более понятные правила. Это не решит все проблемы автоматически, но уберет часть бюрократических барьеров», — сказал депутат.