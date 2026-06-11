Депутат Селезнев рассказал, когда дома в СНТ станет проще подключить к интернету

Он пояснил, что в сентябре вступит в силу закон, который устанавливаются единые правила доступа операторов связи к государственному и муниципальному имуществу — столбам, опорам, зданиям.
«Раньше развитие связи часто упиралось в согласование доступа к имуществу, на котором можно разместить оборудование. С сентября для государственного и муниципального имущества должны появиться более понятные правила. Это не решит все проблемы автоматически, но уберет часть бюрократических барьеров», — сказал депутат.
Кроме того, продолжил он, с сентября вступает в силу закон, который предусматривает совместное использование радиоэлектронных средств операторами мобильной связи. «Это касается населенных пунктов с населением менее 1 000 человек и участков федеральных трасс, где действует только один оператор», — отметил парламентарий.