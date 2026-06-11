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От побега до отравления: Эксперт назвал главные опасности, которые поджидают питомца на даче

Многие владельцы домашних животных воспринимают дачу как абсолютно безопасное место для питомца. Однако загородный участок нередко таит не меньше рисков, чем городская среда. Летом резко возрастает количество обращений, связанных с побегами животных, отравлениями, укусами клещей и различными травмами. Директор Фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров рассказал Life.ru, на что обратить внимание, чтобы летний отдых не обернулся бедой.

Источник: Life.ru

Прежде всего, владельцам стоит позаботиться о безопасности территории. Забор должен быть достаточно высоким и не иметь щелей, через которые животное сможет выбраться наружу. Особенно это касается собак охотничьих пород и молодых активных животных, которые способны делать подкопы или находить неожиданные пути для побега. Важно регулярно осматривать ограждение и не оставлять открытыми ворота и калитки.

Ещё одна распространённая проблема — самовыгул. Многие считают, что на даче питомец может свободно гулять по окрестностям, но именно такие прогулки чаще всего заканчиваются потерей животного, конфликтами с соседями, травмами или заражением инфекциями от безнадзорных животных. Даже на даче питомец должен находиться под контролем владельца.

«Отдельно стоит позаботиться о ветеринарных вопросах. Перед началом сезона нужно убедиться, что животное вакцинировано. Особенно важны прививки против бешенства и других инфекционных заболеваний. Кроме того, следует заранее обработать питомца от клещей, блох и других паразитов. Летом такие обработки должны проводиться регулярно, поскольку риск заражения значительно возрастает», — предупреждает эксперт.

На участке важно исключить доступ животного к опасным веществам: удобрениям, средствам от вредителей, строительным смесям, лакокрасочным материалам и даже некоторым садовым растениям. Не менее опасны остатки пищи, компостные ямы и бытовые отходы, которые питомец может случайно проглотить.

Если питомец много времени проводит на улице, обеспечьте ему постоянный доступ к чистой воде и возможность укрыться от солнца. Перегрев и тепловой удар — одна из самых частых сезонных проблем, особенно для собак с густой шерстью и короткомордых пород.

Также рекомендуется заранее позаботиться о средствах идентификации. На ошейнике должен быть адресник с актуальным номером телефона владельца, а для собак и кошек желательно наличие микрочипа. Если животное всё же убежит, это существенно повышает шансы на его быстрое возвращение.

«Главное правило — не воспринимать дачу как место, где питомец может быть предоставлен сам себе. Безопасный отдых за городом требует такой же ответственности и внимания со стороны владельца, как и жизнь животного в городе. Тогда пребывание на природе принесёт пользу и людям, и их четвероногим любимцам», — резюмирует специалист.

Клещей бояться — в лес не ходить, а они поджидают не только там! Life.ru разобрал самые живучие мифы про этих вредителей: от «прыгают с деревьев» до «масло поможет вылезти», чтобы прогулка на даче, в парке или у дома не закончилась неприятным сюрпризом.

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