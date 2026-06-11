От побега до отравления: Эксперт назвал главные опасности, которые поджидают питомца на даче

«Главное правило — не воспринимать дачу как место, где питомец может быть предоставлен сам себе. Безопасный отдых за городом требует такой же ответственности и внимания со стороны владельца, как и жизнь животного в городе. Тогда пребывание на природе принесёт пользу и людям, и их четвероногим любимцам», — резюмирует специалист.