В Совфеде напомнили правила поступления в вузы

«Прежде всего, призываю всех абитуриентов и их родителей обратить внимание на “день тишины”. Это принципиальное новшество: теперь невозможно отправить или отозвать согласие на зачисление в тот самый день, когда вуз формирует приказ. Все решения должны быть приняты и зафиксированы заранее. Это исключает лишнюю суету и манипуляции в списках в последний момент», — отметила сенатор.