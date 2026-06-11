В Совфеде напомнили правила поступления в вузы

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Абитуриентам при поступлении в вузы следует помнить о «дне тишины», а также правильно расставленных приоритетах при определении специальности, которую они хотят получить, сказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
В России 20 июня начнется приемная кампания в вузы.
«Прежде всего, призываю всех абитуриентов и их родителей обратить внимание на “день тишины”. Это принципиальное новшество: теперь невозможно отправить или отозвать согласие на зачисление в тот самый день, когда вуз формирует приказ. Все решения должны быть приняты и зафиксированы заранее. Это исключает лишнюю суету и манипуляции в списках в последний момент», — отметила сенатор.
Кроме того, сказала Косихина, крайне важна тактика выбора специальности — следует быть осторожным с расстановкой приоритетов.
«Система работает автоматически: если вы указали направление, которое вам нравится, “для страховки” на первом месте и прошли туда по баллам — вы будете зачислены именно туда. Отменить это решение после дедлайна, чтобы уйти в вуз своей мечты, стоящий в списке ниже, уже не получится», — предупредила законодатель.
Она напомнила, что в университеты по всей России, как правило, требуется стандартный пакет документов. Он включает: копию паспорта, СНИЛС, аттестат или диплом колледжа, заявление, фотографии и согласие на обработку персональных данных.
«Зачисление на бюджетные места будет проходить поэтапно. Сначала, с 1 по 3 августа, вузы примут тех, кто имеет приоритетное право — олимпиадников и льготников по квотам. Оставшиеся после этого свободные бюджетные места будут распределены в рамках основного конкурса», — уточнила Косихина.
С 5 по 7 августа на них зачислят выпускников, своевременно подтвердивших свое согласие, которые проходят по общему конкурсу на основании суммы баллов ЕГЭ и личных достижений. Политик также пожелала успешного поступления в выбранные вузы.
Косихина в среду отмечала, что основным каналом подачи документов стал единый сервис на Госуслугах — «Поступление в вуз онлайн». Это делает процесс максимально понятным и прозрачным. При этом сохраняются и традиционные способы: личное обращение или отправка документов по почте.