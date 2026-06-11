Фестиваль «Карагод» вновь объединит жителей Хабаровского края в День России

В День России, 12 июня, в Хабаровске на территории спортивно-паркового комплекса «Стадион имени Ленина» состоится традиционный фестиваль музыки и песен народов, проживающих в Хабаровском крае, «Карагод» (0+), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Карагод» — это большой праздник музыки, песни и народного творчества, который объединяет представителей разных культур и традиций, живущих в Хабаровском крае, что особенно значимо в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным", — отметили в министерстве внутренней и информационной политики края.
Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: будут работать фотозоны и интерактивные пространства, состоится мотопробег с флагами РФ.
В парковой зоне развернутся тематические площадки для всех возрастов: мастер-классы от умельцев декоративно-прикладного искусства, где можно будет познакомиться с различными ремесленными техниками и народными традициями. Среди них — изготовление броши из ленты триколор, салфетки в лоскутной технике, изделий в направлении славянской культуры, традиционное корейское бумажное творчество и другое.
Помимо этого, для посетителей будут работать интерактивные и выставочные площадки, в том числе «Казачьи забавы», «Музей живой истории. Кузница», «Старый солдат», «Письмо солдату», «Рисуй, Россия!», площадка тематического аквагрима, локация «Русский колорит» с угощением традиционными русскими напитками и выпечкой.
Отдельное место в программе займут выставки «Хабаровский многонациональный край» (0+) и ретроавтомобилей клуба «Авторетро-100». Для любителей активного отдыха будут организованы спортивные площадки «Русские забавы», «Норматив ГТО — норма жизни», «Национальные игры и виды спорта народов Севера», а также площадка с полевой кухней.
В 16.00 начнется концертная программа (0+), где запланированы выступления творческих коллективов, торжественное развертывание флага Российской Федерации, Всероссийская акция «Хоровод единства», а также конкурсы и викторины с призами.
По традиции в фестивале примут участие лучшие творческие коллективы со всего региона.
Организаторами фестиваля выступают Краевой центр гражданских инициатив, Краевой Дворец Дружбы «Русь», Региональное отделение ОГО «Ассамблея народов России» Хабаровского края при поддержке правительства Хабаровского края.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что ко Дню России хабаровчан ждёт насыщенная культурная программа. Жителей и гостей региона ждут на фестивалях, концертах, мастер-классах и выставках.