Фестиваль «Карагод» вновь объединит жителей Хабаровского края в День России

В парковой зоне развернутся тематические площадки для всех возрастов: мастер-классы от умельцев декоративно-прикладного искусства, где можно будет познакомиться с различными ремесленными техниками и народными традициями. Среди них — изготовление броши из ленты триколор, салфетки в лоскутной технике, изделий в направлении славянской культуры, традиционное корейское бумажное творчество и другое.