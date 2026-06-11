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В центре Владивостока 12 июня будет ограничена продажа алкоголя

Предпринимателям Владивостока напоминают об ограничениях на продажу алкоголя во время проведения массовых мероприятий.

Источник: НИА Владивосток

Так, 12 июня с 12:00 до 21:00 в городе пройдет празднование Дня России. На центральной площади города состоится дневная и вечерняя концертные программы, будут работать локальные площадки и многое другое, отмечает пресс-служба мэрии.

Ограничения вводятся в соответствии с законом Приморского края от 02.12.2009 № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Согласно документу, продажа алкогольной продукции запрещена на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий за один час до их начала, во время проведения и в течение одного часа после их окончания.