Минтая по социальный цене станет больше в Приморье

Речь шла о самых популярных у приморцев видах продукции — наваге, сельди, камбале, кальмаре и минтае, отмечает пресс-служба министерства. Увеличению поставок минтая участники уделили особое внимание. Для начала рассматривается пробная партия продукции, которая позволит отработать механизм поставок и взаимодействия между всеми участниками программы.