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Минтая по социальный цене станет больше в Приморье

Увеличение объема поставок минтая по социальной программе «Приморская рыба» прорабатывают в Правительстве региона. Это позволит жителям края покупать больше рыбной продукции по доступным ценам.

Источник: Freepik

Вопросы поставок обсудили на совместной рабочей встрече сотрудников министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов региона и министерства промышленности и торговли края. К обсуждению присоединились представители торговых сетей, компании по оптовым поставкам рыбной продукции и Ассоциации добытчиков минтая.

Речь шла о самых популярных у приморцев видах продукции — наваге, сельди, камбале, кальмаре и минтае, отмечает пресс-служба министерства. Увеличению поставок минтая участники уделили особое внимание. Для начала рассматривается пробная партия продукции, которая позволит отработать механизм поставок и взаимодействия между всеми участниками программы.

По словам участников встречи, цены должны оставаться понятными и прозрачными, а рыба — регулярно появляться на полках торговых сетей. В минпромторге края подчеркнули, что главная цель программы проста — сделать качественную рыбную продукцию доступной для жителей края.