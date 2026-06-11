Взбешённый Трамп хочет разбомбить Иран «к чёртовой матери», он уже назначил срок

В том же интервью Трамп сообщил, что в ходе новой атаки США на Иран американские ВС использовали 49 крылатых ракет типа Tomahawk. Также он рассказал, что говорил по телефону с высокопоставленными иранскими чиновниками, но в Тегеране опровергли факт проведения телефонных переговоров.