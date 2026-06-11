В Хабаровском крае 52 летний хозяин квартиры госпитализирован с признаками отравления угарным газом

В Комсомольске на Амуре на улице Дзержинского загорелся интерьер однокомнатной квартиры на площади два квадратных метра. Возгорание ликвидировали за шесть минут, но 52 летний хозяин квартиры госпитализирован с признаками отравления угарным газом. На Хумминском шоссе того же города горели баня и теплица на площади 24 квадратных метра; пожар тушили 1 час 35 минут, обошлось без пострадавших. В Амурске на Западном шоссе загорелась хозяйственная постройка на площади девять квадратных метров — возгорание ликвидировано за 17 минут. Причины всех происшествий устанавливают дознаватели МЧС.