В Хабаровском крае 52 летний хозяин квартиры госпитализирован с признаками отравления угарным газом

По данным МЧС России, за минувшие сутки в Хабаровском крае не произошло чрезвычайных ситуаций. Пожарные подразделения отреагировали на 15 техногенных возгораний, из них четыре — в жилых помещениях. Также зафиксировано 11 палов сухой растительности в населённых пунктах края; на островной части Хабаровска таких случаев не зарегистрировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В Комсомольске на Амуре на улице Дзержинского загорелся интерьер однокомнатной квартиры на площади два квадратных метра. Возгорание ликвидировали за шесть минут, но 52 летний хозяин квартиры госпитализирован с признаками отравления угарным газом. На Хумминском шоссе того же города горели баня и теплица на площади 24 квадратных метра; пожар тушили 1 час 35 минут, обошлось без пострадавших. В Амурске на Западном шоссе загорелась хозяйственная постройка на площади девять квадратных метров — возгорание ликвидировано за 17 минут. Причины всех происшествий устанавливают дознаватели МЧС.
Пожарные трижды выезжали на ликвидацию последствий дорожно транспортных происшествий. В регионе зарегистрированы три туристические группы: всего 28 человек, включая 15 детей. Особый противопожарный режим действует на всей территории края. Прогноз погоды на сегодня: в Хабаровске переменная облачность, дождь, ветер юго западный 7−12 м/с, температура +25…+27 °C.
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