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Мэрию Хабаровска обязали отремонтировать дорогу на Ворошилова

Суд установил, что на двух участках дороги повреждения превышают допустимые нормы.

В Хабаровске суд обязал городскую администрацию отремонтировать аварийный участок дороги на улице Ворошилова. Поводом стал иск местных жителей, которые пожаловались на крупные ямы и небезопасное состояние проезжей части.

Суд установил, что на двух участках дороги повреждения превышают допустимые нормы. Самая большая выбоина достигала трёх метров в длину, двух метров в ширину и десяти сантиметров в глубину.

Такие дефекты создавали угрозу для водителей, пешеходов и пассажиров. Суд признал бездействие мэрии незаконным и обязал устранить нарушения.

Городская администрация попыталась оспорить решение, но Хабаровский краевой суд оставил его в силе. Теперь муниципалитет должен организовать ремонт дороги в установленные сроки.