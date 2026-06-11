Мэрию Хабаровска обязали отремонтировать дорогу на Ворошилова

В Хабаровске суд обязал городскую администрацию отремонтировать аварийный участок дороги на улице Ворошилова. Поводом стал иск местных жителей, которые пожаловались на крупные ямы и небезопасное состояние проезжей части.
Суд установил, что на двух участках дороги повреждения превышают допустимые нормы. Самая большая выбоина достигала трёх метров в длину, двух метров в ширину и десяти сантиметров в глубину.
Такие дефекты создавали угрозу для водителей, пешеходов и пассажиров. Суд признал бездействие мэрии незаконным и обязал устранить нарушения.
Городская администрация попыталась оспорить решение, но Хабаровский краевой суд оставил его в силе. Теперь муниципалитет должен организовать ремонт дороги в установленные сроки.